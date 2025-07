Səbinə Salmanova vəfat etdi - FOTO

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin böyük laborantı Səbinə Salmanova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mərhum şəkərli diabetdən əziyyət çəkirmiş. Ötən gecə qan şəkərinin kəskin yüksəlməsi nəticəsində onun beyninə qan sızıb.

Səbinə Salmanova 1975-ci il martın 9-da Qərbi Azərbaycanın Urud kəndində anadan olub. 1997-ci ildə BDU-nun Biologiya fakültəsinin bakalavr, 1999-cu ildə isə magistratura pilləsini bitirib. 2000-ci ildən Eksperimental psixologiya ETL-də böyük laborant kimi fəaliyyət göstərib. 2011-ci ildən Psixologiya kafedrasında “Ümumi psixologiya” ixtisası üzrə doktorantura təhsili alıb, 2023-cü ildən isə saathesabı müəllim kimi çalışıb.

Allah rəhmət eləsin.

