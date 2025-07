Bakıda marketlərdən oğurluq edən 2 şəxs saxlanılıb.

Metbuat.a DİN-ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Nizami və Səbail rayonları ərazisində yerləşən marketlərdən oğurluqlar edilib və nəticədə zərərçəkənlərə ümumilikdə 943 manat maddi ziyan vurulub.

Araşdırmalar aparılır.

