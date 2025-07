"Qalatasaray" Viktor Osimheni transfer etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" və “Napoli” arasındakı danışıqlar məhsuldar keçib. İddialara görə, tərəflər 75 milyon avroya razılığa gəliblər. İddia edilir ki, tərəflər transfer sənədlərinin imzalanması üçün prosedurları tamamlamaq üzrədir.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm icarə əsasında "Qalatasaray"da çıxış edən Viktor Osimhen 41 matçda iştirak edib. Futbolçu bu matçlarda 37 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.