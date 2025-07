Azərbaycanın qoz-fındıq ixracı artdı

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan 231 milyon 360,02 min ABŞ dolları dəyərində 184 523,32 ton qoz-fındıq ixrac edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hesabat dövründə bu kateqoriyadan olan məhsulların ixracı ümumi ixracın 1,8 faizini təşkil edib.



Müqayisə üçün bildirək ki, ötən 6 ayda edilən ixrac həcm baxımından 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 66,8 faiz çoxdur.



Xatırladaq ki, 2024-cü ildə qoz-fındıq və quru meyvələrin ixracı, ümumilikdə, 496 milyon 982,08 min ABŞ dolları dəyərində 456 316,32 ton təşkil edib.



