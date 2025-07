Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Rus İqtisad Məktəbi”nin I kurs tələbəsi Elmir Musayev iyulun 18-də qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələbənin ölüm səbəbi qan laxtalanması olub.

Qeyd edək ki, onun 19 yaşı var idi.

