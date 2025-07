Təyyarə qəzaya uğradı - Ölən var

Banqladeş Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxt Dəkkədə baş verib. Təlim uçuşu zamanı idarəetməni itirən təyyarə məktəb binasına çırpılıb.

Qəza nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Rəsmi qurumlar qəzanın texniki nasazlıq və ya pilot səhvi ilə bağlı olub-olmadığını müəyyənləşdirməyə çalışırlar.

