İllərdir dağınıq sklerozdan əziyyət çəkən türkiyəli müğənni Sərdar Ortaç vəsiyyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı övladı olmadığı üçün mülkünü işçilərinə buraxacağını deyib:

"Nə qədər ömrüm qalıb bəlli deyil. 10-15 il, bəlkə də az. Övladım yoxdur. Pulum da çox deyil. Mirasımı işçilərimə qoymuşam. Bir evim var, aralarında bölüşsünlər".

