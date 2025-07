İşğaldan azad edilən ərazilərə turist axını olacaq

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi illərlə işğalda olan ərazilər indi xarici turistlər üçün yeni və maraqlı istiqamətə çevrilir. 2025-ci il iyulun 23-dən etibarən xarici ölkə vətəndaşları işğaldan azad edilmiş ərazilərə müvafiq icazə almaqla həm fərdi nəqliyyat vasitələri ilə, həm də qrup halında Şuşa, Laçın, Ağdam, Füzuli, Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə səfər edə biləcəklər. Qeyd edilən imkan 90 gün müddətinə qədər Azərbaycana səfər edən, həmçinin ölkəmizdə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazəsi olan xarici vətəndaşlara şamil olunacaq. Bəs yeni qərar bölgələrin inkişafına necə təsir göstərəcək?

Turizm eksperti Rəhman Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, xarici vətəndaşlara işğaldan azad olunmuş ərazilərə icazə verilməsi bölgədə turizmin inkişafına çox ciddi müsbət təsir göstərəcək.

Onun sözlərinə görə, bunun əsas səbəbləri beynəlxalq marağın artması, investisiya və turizmin bütün sahələridir:

“Qarabağ və Şərqi Zəngəzur illərlə qapalı zonalar olub. İndi xaricilər üçün bu əraziləryeni və kəşf olunmamış turizm istiqaməti kimi maraq doğurur. İqtisadi canlanma olacaq. Xarici turist axını bölgəyə valyuta gətirəcək, bu da hotelçilik, nəqliyyat, restoran və yerli məhsulların satışında yeni imkanlar və iş yerləri yaradacaq. Regionun tanıdılması üçün münbit imkanlar yaranır. Xarici turistlər bu yerlərdə çəkdikləri foto və videolarla Qarabağın real potensialını dünyaya tanıdacaq, həm də Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən mədəni mesajlar yayacaq. Xarici vətəndaşların təhlükəsiz səfəri bölgənin sabit və inkişaf edən məkan kimi təqdim olunmasına xidmət edəcək. Bu da daha geniş turizm axınının yolunu açacaq”.

Ekspert qeyd edib ki, xarici turistlər üçün tələbat artdıqca dövlət və özəl sektor infrastruktur layihələrinə (yollar, hotellər, informasiya mərkəzləri) daha çox investisiya yönəldəcək. İcazələrin genişləndirilməsi sadəcə turizmə deyil, həm də bölgənin sosial-iqtisadi dirçəlişinə və beynəlxalq nüfuzuna güclü təsir göstərəcək.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

