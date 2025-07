Zibilləri yandıranlar cəzalandırılır?

Bəzən məhəllələrdə və ya boş sahələrdə vətəndaşların zibilləri, qurumuş otları və digər tullantıları özbaşına yandırması halları müşahidə olunur. Bu cür addımlar təkcə ətraf mühitin çirklənməsinə deyil, həm də ciddi təhlükəsizlik risklərinə yol aça bilər. Belə hallarda həm insanlar, həm də yaxınlıqdakı tikililər üçün təhlükə yaranır. Bəs, bu cür özbaşına yandırma hallarına görə hər hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur?

DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Lumu İsrəfilli Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, tullantıların qalaqlanması və nəzarətsiz şəkildə yandırılması insan sağlamlığına ziyan vurur, ətraf mühiti çirkləndirir, ekoloji tarazlığı pozur.



"Polis əməkdaşları tərəfindən digər müvafiq dövlət qurumları ilə birgə ekoloji sabitliyin qorunması diqqətdə saxlanılır. Xüsusilə yaşayış məntəqələrində və küçəboyu ərazilərdə tullantıların qalaqlanması qaydalarının pozulması, həmçinin tullantıları yandırarkən ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə əməl edilməməsi halları aşkar edildikdə polis əməkdaşları tərəfindən qanunamüvafiq tədbirlər görülür. Bir daha bildiririk ki, təmiz və təhlükəsiz mühitin təmin olunması hər bir vətəndaşın məsuliyyətidir və hər kəsi bu işdə fəal olmağa çağırırıq", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



