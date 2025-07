Amerikalı etdiyi səhvə görə milyonçu oldu

ABŞ-nin Massaçusets ştatında yaşayan Pol Corcoran adlı şəxs sadə bir səhv sayəsində eyni gündə iki dəfə milyonçu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakin “Powerball” tirajı üçün iki fərqli yerdən iki uduşlu bilet alaraq 2 milyon dollar qazanıb. O, tirajda iştirak etmək üçün əvvəlcə yeddi oyunluq bilet alıb. Lakin o, biletin bitmə tarixini səhv başa düşüb və onun uyğun olmadığını düşünüb. Daha sonra o, başqa bir satıcıdan ikinci “Powerball” bileti alıb. Xoşbəxtlikdən, sakin hər iki bilet üçün rəqəmləri düzgün proqnozlaşdırıb. Bu, Corcorana hər biri 1 milyon dollar dəyərində iki qalib bilet qazandırıb.

