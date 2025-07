Türkiyəli tarixçi, professor İlbər Ortaylı qəzaya düşüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Balıkesirdə baş verib.

İlber Ortaylının içərisində olunduğu avtomobil başqa bir avtomobillə toqquşub.

Qəza nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb.

