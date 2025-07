Yaponiyanın baş naziri Şiqeru İşiba rəhbərlik etdiyi hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) seçkilərdə uğursuzluğa düçar olması fonunda avqusta qədər istefasını elan edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın “Mainichi” qəzeti məlumat dərc edib.

Məlumata görə, İşiba üç keçmiş hökumət başçısı - Yoşihide Suqa, Fumio Kişida və Taro Aso ilə görüşməyə hazırlaşır.

