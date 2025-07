Qonşu ölkədə təyyarə qəzaya uğradı

Amur vilayətində itkin düşən An-24 təyyarəsinin qəzaya uğradığı yer tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

***

10:02

Rusiyanın Amur vilayətində göyərtəsində 46 nəfərin olduğu sərnişin təyyarəsi ilə əlaqə itib.

Metbuat.azxəbər verir ki, bu barədə Amur vilayətinin qubernatoru Vasili Orlov bildirib.

O qeyd edib ki, "Angara" aviaşirkətinə məxsus An-24 təyyarəsi Tında şəhəri yaxınlığında radarlardan itib.

"Təyyarədə 43 sərnişin, o cümlədən 5 uşaq və 6 heyət üzvü olub",- qubernator deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.