Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyadadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Rusiyanın Altay Respublikasında keçiriləcək "Təbiət və ətraf mühitin mühafizəsi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak edəcək.

Səfərin iki gün davam edəcəyi qeyd olunur.

