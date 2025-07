Tibb işçilərinin maaşlarına əlavə nə qədər olacaq?

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Bəs tibb işçilərinin maaşlarına əlavələrin məbləği nə qədərdir?

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna İcbari Tibbi Sığortdan cavab verilib.

Qurumdan bidlirib ki, yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarına uyğun olaraq yalnız yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən işçilərə cəlb olunduqları iş vaxtına mütənasib olaraq müddətli əlavələr ödənilir:

“Müddətli əlavələr TƏBİB tərəfindən təsdiq olunmuş dövlət tibb müəssisələri tərəfindən təqdim edilən siyahılar əsasında, iş vaxtına mütənasib şəkildə hesablanaraq ödənilir".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 iyul 2025-ci il tarixli 217 nömrəli Qərarına əsasən yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavələrin ödənilməsi 2025-ci il oktyabrın 1-dək uzadılıb.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.