​"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçu seçimini etdi

"Fənərbaxça" ilə adı hallanan Heung-min Son karyerasını ABŞ-də davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Los Anceles” klubu futbolçunu transfer etmək istəyir. “Athletic”də dərc edilən xəbərə görə, “Los Anceles”lə Cənubi Koreyalı ulduz arasında danışıqlar davam edir. Futbolçu ABŞ-yə transfer olmağa etiraz etməyib. Los Anceles ABŞ-də ən çox Koreya əhalisinə sahibdir.

Qeyd edək ki, “Tottenham”ın yeni baş məşqçisi Tomas Frank Heung-min Sonu planlarına daxil etməyib. “Tottenham”dəki karyerası ərzində 173 qola imza atan futbolçu klubda özünəməxsus yer tutub.

