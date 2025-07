Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə iyulun 29-da rəsmi səfərlə Türkiyəyə gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Akorda" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, səfər çərçivəsində Ankarada hər iki ölkənin rezidentləri arasında danışıqlar aparılacaq.

Bundan əlavə, lidərlər Qazaxıstan-Türkiyə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının beşinci iclasını keçirəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.