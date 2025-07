Türkiyədə bu bölgələr fəlakət zonaları elan edildi

Bilecik və İzmir meşə yanğınları səbəbindən "Ümumi həyata təsir edən fəlakət bölgələri" elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya məlumat yayıb.

O, 27 iyun-24 iyul tarixləri arasında baş verən meşə yanğınları ilə bağlı sosial mediada açıqlama verib. Yerlikaya açıqlamasında 120 məhəllədə yaşayan vətəndaşların tədbir olaraq təhlükəsiz ərazilərə köçürüldüyünü bildirib.

Nazir Bilecik və İzmirin "Ümumi həyata təsir edən fəlakət zonaları" elan edildiyini açıqlayıb.

