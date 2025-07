İordaniya və Səudiyyə Ərəbistanı Fələstin dövlətini tanımağa çağırdı

İordaniyanın xarici işlər naziri Ayman əs-Səfədi və səudiyyəli həmkarı Feysəl bin Fərhan ölkələri Fələstin dövlətini tanımağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yüksək Səviyyəli Beynəlxalq Konfransında Fələstin probleminin sülh yolu ilə həlli və iki dövlətli həll yolunun həyata keçirilməsi mövzusunda çıxışında açıqlama veriblər. Safadi ədalətli sülhün regional təhlükəsizliyi təmin edəcək strateji hədəf olduğunu bildirib və dünyanı Fələstin dövlətini tanımağa çağırıb. O, Fransanın Fələstin dövlətini tanımaq qərarını təqdir etdiyini bildirib və daha çox ölkəni bu addımı atmağa çağırıb.

Bin Fərhan bildirib ki, Qəzzada dinc sakinlər aclıq, bombardmanlar və beynəlxalq humanitar yardım səylərinin sistematik şəkildə pozulması da daxil olmaql dəhşətli pozuntulara məruz qalırlar.

