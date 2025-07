“Neftçi” avqustun 1-də Polşa təlim-məşq toplanışı çərçivəsində sonuncu yoxlama oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ağ-qaralar” Kiprin AEL komandası ilə qarşılaşacaq.

Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək matç Byalobjeqdə yerləşən “Mieyski” stadionunda təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Hapoel Təl-Əviv” (1:1) və “Termalitsa Nyeçetşa” (2:2) ilə qarşılaşan “Neftçi”nin “Asteras Tripolis” ilə görüşü güclü leysan səbəbindən ləğv olunmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.