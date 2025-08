Karol Navroçki rəsmi olaraq Polşa prezidenti vəzifəsinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşa mətbuatı məlumat dərc edib.

Bildirilir ki, inaqurasiya mərasimi avqustun 6-da parlamentin aşağı palatası olan Seymin plenar iclas zalında baş tutub.

