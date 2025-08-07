Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir
18:40 7 Avqust 2025
388 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Bakı–Keşlə sahəsində dəmiryol infrastrukturunda aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, avqustun 8-də Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə səhər və axşam saatlarına təyin olunan bəzi reyslər ləğv edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” (ADY) QSC məlumat yayıb.

Belə ki, saat 07:20-də Bakı–Xırdalan–Sumqayıt, 08:30-da Bakı–Xırdalan, 08:00-da Xırdalan–Bakı qatarı, saat 06:25-də Bakı–Pirşağı–Sumqayıt (ekspres) və saat 07:28-də Sumqayıt–Xırdalan–Bakı reysləri, axşam saatlarında isə 17:47-də Bakı–Xırdalan, 18:10-da Bakı–Xırdalan–Sumqayıt (ekspres), saat 17:50-də Sumqayıt–Xırdalan–Bakı, 18:20-də Xırdalan–Bakı, 19:27-də Sumqayıt–Xırdalan–Bakı, 19:02-də Sumqayıt–Pirşağı–Bakı (ekspres) reysləri ləğv edilir:

“Təmir işləri ilə əlaqədar bəzi reyslərdə qısamüddətli gecikmələr müşahidə oluna bilər. Sərnişinlərdən müvəqqəti narahatlığı anlayışla qarşılamalarını xahiş edirik”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

07 Avqust 2025 18:05
Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

07 Avqust 2025 17:21
Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? -

Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? - QİYMƏTLƏR

07 Avqust 2025 17:12
“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

07 Avqust 2025 17:07
Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

07 Avqust 2025 16:57
Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

07 Avqust 2025 16:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Quterreş Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

07 Avqust 2025 19:05

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 18:40

Süni intellekt kimləri işsiz qoyacaq?

07 Avqust 2025 18:29

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

07 Avqust 2025 18:05

​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

07 Avqust 2025 17:36

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

07 Avqust 2025 17:21

Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? -

07 Avqust 2025 17:12

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

07 Avqust 2025 17:07

Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

07 Avqust 2025 16:57

Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

07 Avqust 2025 16:55