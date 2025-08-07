3 bürc sərvət əldə edəcək - Əziyyətlərinin bəhrəsini alacaqlar

3 bürc sərvət əldə edəcək -
19:53 7 Avqust 2025
252 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Elə aylar olur ki, pul çox səy göstərmədən asanlıqla gəlir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin avqustunda bu, üç bürcün nümayəndələri ilə baş verəcək.

Əkizlər

Uğur sadəcə qapını döyməyəcək - içəri girəcək. Əlavə gəlir? Bəli, bəlkə də. Unudulmuş bir iş üçün qəfil ödəniş? Mümkün deyil. Ancaq Yupiter hərəkət edənləri sevir. İndi addım atmağın vaxtıdır.

Birdən sizə danışıq kartı verildisə - gülməyin. Cızdırın. İçində qəhvə ola bilər... və ya bəlkə Bali adasına səfər.

Oxatan

Maliyyə təlaşları? Təəccüblü deyil. Pul gəlir. Amma! Necə deyərlər, parıldayan hər şey qızıl deyil.

İl təlatümlüdür, ona görə də şansa güvənməmək daha yaxşıdır. Damlayanda onu söndürün. Şansın əbədi olduğu görünsə də, avqust bitəcək və istilik mövsümü zarafat deyil.

Tərəzi

Sizi böyüdə bilərlər. Sizi fərq edə bilərlər. Müqavilədəki konkret rəqəmlə sizə “danışıq üçün” zəng edə bilərlər. Yavaşlamayın.

Başqaları istilikdən şikayət edərkən, siz parlamağa davam edirsiniz - amma fərqli bir şəkildə. Təlaşsız. Zövqlə. Gözəl bir iş kostyumunda (və ya ən azı ütülənmiş köynək ilə).

