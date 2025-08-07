Ev təmizliyi zamanı tarixi əsəri üzə çıxardı

İngiltərənin Bristol şəhərində qadın ev təmizliyi zamanı tartixi kitabı üzə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1937-ci ildə çap olunmuş kitab, adi kitab rəfində saxlanılıb. J.R.R.-nin ilk nəşri Tolkienin məşhur əsəri olan “Hobbit” cəmi 1500 nüsxədən ibarət olub. Bu ilk nəşrlərdən yalnız bir neçə yüzünün qaldığı təxmin edilir. Məlumata görə, kitab hərracda 43000 funt sterlinqə satılıb.

Qeyd edək ki, “Hobbit” əsərindən dünyada 100 milyondan çox nüsxə satılıb. 2015-ci ildə Tolkienin əlyazma qeydlərinin Elf dilində olduğu başqa bir ilk nəşr hərracda 137000 funt sterlinqə satılıb.

