Rusiyanın 6 aeroportunda uçuşlar dayandırıldı

Rusiyanın bir neçə aeroportunda təyyarələrin enişi və qalxışına məhdudiyyətlər qoyulub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin rəsmi nümayəndəsi Artyom Korenyako açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, bu məhdudiyyətlər Vladiqafqaz, Kazan, Kaluqa, Nijnekamsk, Samara və Ulyanovsk şəhər hava limanlarına təyyarələrin uçuş təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə tətbiq olunub.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl Soçi aeroportunda PUA hücumları ilə əlaqədar uçuşlar dayandırılmışdı.