Bu qatarların iş günü qrafiki dəyişdi - Yeni cədvəl

Bu qatarların iş günü qrafiki dəyişdi -
17:04 9 Avqust 2025
Bakı–Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, 11 avqustdan etibarən iş günlərində sərnişin qatarlarının Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilir.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni qrafikə əsasən Bakıdan və Sumqayıtdan qatarların hərəkət saatı aşağıdakı kimi təyin edilir:

Bakı–Xırdalan: saat 06:00, 07:25, 07:42, 09:15, 16:30, 18:50, 19:15, Bakı–Xırdalan–Sumqayıt: saat 17:00, 17:25, 18:20, 20:35, Sumqayıt–Xırdalan–Bakı: saat 07:55, 08:10, 09:25, 19:10, Xırdalan–Bakı: saat 06:50, 08:07, 08:14, 08:25, 08:32, 09:44, 10:05, 17:26, 19:29, 19:40, 20:00, Bakı–Pirşağı–Sumqayıt: saat 06:25 (ekspres), 06:37, 06:50 (ekspres), 08:00, 08:13, 08:30, 08:50, 09:10, 10:00, 11:00, 12:05, 15:00, 15:50, 16:20, 16:50, 17:50, 18:15, 18:30, 18:55, 19:15, 19:35, 20:10, 20:35, 21:00, 22:00, 22:30, Sumqayıt–Pirşağı–Bakı: saat 06:20, 07:00, 07:13, 07:25, 07:40, 07:50, 08:20 (ekspres), 09:05, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:30, 19:55 (ekspres), 20:10, 20:35, 21:10, 22:00

Təmir işləri ilə əlaqədar bəzi reyslərdə qısamüddətli gecikmələr müşahidə oluna bilər.

ADY sərnişinlərdən müvəqqəti narahatlığı anlayışla qarşılamalarını xahiş edir.

