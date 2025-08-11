“Qəbələ” onu heyətinə qatdı - FOTO

Yeni mövsüm üçün hazırlıqlarını davam etdirən “Qəbələ” növbəti transferini gerçəkləşdirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, “qırmızı-qaralar” nigeriyalı Salihu Nasiru ilə anlaşıb. 18 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.
Futbolçu son olaraq Nigeriya Premyer Liqasında “Kanemi Uorriors” komandasının formasını geyinib. Salihu, həmçinin Nigeriya U-20 millisində də 4 oyun keçirib.
Qeyd edək ki, “Qəbələ” bunadək Xayme Syerra, Pirins Ovusu, Paulo Quimbila, İsaak Amoa, Adriel Ba Lua, Eduardo Kunde və İbrahim Sanqareni heyətinə qatıb.