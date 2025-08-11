“Qəbələ” onu heyətinə qatdı - FOTO

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -
23:41 11 Avqust 2025
174 İdman
Metbuat.az
A- A+

Yeni mövsüm üçün hazırlıqlarını davam etdirən “Qəbələ” növbəti transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, “qırmızı-qaralar” nigeriyalı Salihu Nasiru ilə anlaşıb. 18 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.

Futbolçu son olaraq Nigeriya Premyer Liqasında “Kanemi Uorriors” komandasının formasını geyinib. Salihu, həmçinin Nigeriya U-20 millisində də 4 oyun keçirib.

Qeyd edək ki, “Qəbələ” bunadək Xayme Syerra, Pirins Ovusu, Paulo Quimbila, İsaak Amoa, Adriel Ba Lua, Eduardo Kunde və İbrahim Sanqareni heyətinə qatıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi - FOTO

12 Avqust 2025 00:37
"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36
“Mançester Siti” onu almaq istəyir -

“Mançester Siti” onu almaq istəyir - 100 milyonluq transfer

11 Avqust 2025 19:11
"Araz-Naxçıvan" heyətini braziliyalı futzalçı ilə gücləndirdi

"Araz-Naxçıvan" heyətini braziliyalı futzalçı ilə gücləndirdi

11 Avqust 2025 09:33
Məşhur futbolçu "Qalatasaray"dan ayrıldı -

Məşhur futbolçu "Qalatasaray"dan ayrıldı - FOTO

11 Avqust 2025 09:18
İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli oldu

İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli oldu

11 Avqust 2025 00:33
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

12 Avqust 2025 00:37

Çin avtomobilini üç dəfə ildırım vurdu -

11 Avqust 2025 23:53

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -

11 Avqust 2025 23:46

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

11 Avqust 2025 23:44

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -

11 Avqust 2025 23:41

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

11 Avqust 2025 23:01

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

11 Avqust 2025 22:39

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

11 Avqust 2025 22:23

Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

11 Avqust 2025 22:14