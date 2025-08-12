Azərbaycandan ən ucuz uçuş hansı istiqamətlərədir?

Azərbaycandan xaricə səyahət edənlərin ən çox maraqlandığı mövzulardan biri də ən ucuz uçuş istiqamətləridir.
Təyyarə biletlərinin qiymətləri həftənin gününə, ilin vaxtına və festivallara görə dəyişsə də, müəyyən mövsümlərdə tələbatın az olduğu ölkələrə uçuşlar daha münasib qiymətlərlə təklif olunur.
Turizm eksperti Rəhman Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yay mövsümündə tələbatın az olduğu istiqamətlərə uçuş qiymətləri daha münasib olur:
"Hazırda Dubay, Doha və bəzi Mərkəzi Asiya ölkələrinə biletlər ən ucuz istiqamətlər sırasında yer alır. Dubaya bir istiqamət bilet qiyməti 250–280 AZN, Mərkəzi Asiya istiqamətinə isə 300–350 AZN civarındadır”, - deyə ekspert qeyd edib.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az