Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirən futbolçular - Siyahı

Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirən futbolçular -
12:15 12 Avqust 2025
Avqustun 15-də Misli Premyer Liqasının 2025/2026-cı illər mövsümü start götürəcək.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, sayca 34-cü Azərbaycan çempionatına qədər baş tutan 33 mövsümdə ən çox oyun keçirən futbolçu Rahid Əmirquliyevdir. Ötən mövsümdə 2-ci Liqada çıxış edən “Şahdağ Qusar”ın formasını geyinən yarımmüdafiəçi Premyer Liqada 451 matça çıxıb.

Onun kimi Mahmud Qurbanov da “400” səddini keçib. O, 421 oyunda iştirak edib.

İlk “üçlüy”ü Rəşad Sadiqov qapayır. Onun hesabında 392 görüş var.

Ötən mövsümdə Premyer Liqada meydana çıxanlar arasında rekordçu Qara Qarayevdir. “Araz-Naxçıvan”ın yarımmüdafiəçisi Əmirquliyevin rekordundan 100 oyun geri qalır. “Qəbələ” ilə Premyer Liqaya yüksələn Asif Məmmədov ümumi siyahıda 4-cü yerə şərikdir.

33 mövsümdə ən çox oyun keçirən 33 futbolçu

1. Rahid Əmirquliyev - 451

2. Mahmud Qurbanov - 421

3. Rəşad Sadiqov - 392

4-5. Asif Məmmədov - 388

Azər Məmmədov - 388

6. Aslan Kərimov - 382

7. Rəşad Abdullayev - 378

8-9. Elvin Məmmədov - 376

Maksim Medvedev - 376

10. Vurğun Hüseynov - 368

11. Aqil Məmmədov - 363

12-13. İsmayıl Məmmədov - 351

Qara Qarayev - 351

14. Rəşad Sadıqov - 343

15. İlkin Qırtımov - 339

16. Elnur Abdullayev - 334

17. Vüqar Nadirov - 332

18. Urfan Abbasov - 329

19. Rail Məlikov - 328

20. Kənan Kərimov - 327

21. Tural Axundov - 324

22. Slavik Alxasov - 319

23. Nadir Nəbiyev - 316

24. Rauf Əliyev - 315

25. Mübariz Orucov - 311

26. Müşfiq Hüseynov - 305

27. Ədəhim Niftəliyev - 303

28-30. Arif Daşdəmirov - 302

Kamal Quliyev - 302

Rəhman Hacıyev - 302

31. Mehman Yunusov - 298

32. Viktor İqbekoyi - 294

33. Aleksandr Çertoqanov – 293.

