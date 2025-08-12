1300 nəfəri öldürən virus Azərbaycana gələ bilər? - AÇIQLAMA

Çində çikunqunya virusuna yoluxanların sayı 1300 nəfəri ötüb. Bu tip viruslar Azərbaycanda da yayıla bilər?
Tibb eksperti Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, çikunqunya virusu vaxtdır məlumdur və arboviruslar qrupuna daxildir.
Həkim qeyd edib ki, virusun yayılma yolu ağcaqanadlar vasitəsilədir:
“Müəyyən ağcaqanadlar var ki, həmin virusu daşıyır və insanları dişlədikdə onlara yoluxdurur. Virusun hava-damcı yolu ilə yayılması olmadığına görə böyük bir arealda yayılması real görünmür. Epidemiya və pandemiya ehtimalı da mümkün görünmür. Amma hər halda ağcaqanadların olduğu yerlərdə xeyli insanın xəstələnməsi faktı var ki, bu da narahatlıq doğurur. Çünki bu cür genomu ribonuklein turşusundan (RNT-dən) təşkil olunmuş viruslar mutasiya edə bilir və yeni ştamlar yaradır. Ola bilər ki, gələcəkdə bu, hava-damcı yolu ilə yoluxma imkanı əldə etsin, amma hələlik belə bir fakt yoxdur. O baxımdan, virusun ağır keçməsi, xüsusilə də güclü oynaq ağrılarının müşayiət olunması, ümumi intoksikasiya yaratması və son ştammın daha ağır özünü göstərməsi 1300 nəfərin ölümü faktı ilə bir daha təsdiqlənir”.
A.Qeybulla bu virusun Azərbaycanda böyük bir arealı əhatə edəcəyini düşünmür:
“Amma bizdə də ağcaqanadlar var. Məlumdur ki, malyariya ağcaqanadı mövcuddur və əgər bu cür ağcaqanadlar virusu yaya bilirsə, əlbəttə, Azərbaycanda da bu xəstəlik müəyyən ərazilərdə yayıla bilər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, ağcaqanadların yaşadığı gölməçələr qurudulsun. Hazırda ağcaqanadların məhv edilməsi xüsusi ventilyasiya və ya absorbsiya üsulları ilə gölməçələr üzərində aparılır. Gölməçələrin qurudulması, ağcaqanadların arealının məhv edilməsi əsas şərtdir”.
Həkim qeyd edib ki, Azərbaycanda aran rayonlarında, eləcə də Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron yarımadasında ağcaqanadlar mövcuddur. Bu baxımdan ehtiyatlı olmalıyıq.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az