“Sabah”ın məşqçisindən “Levski” matçı ilə bağlı açıqlama

Çətin oyundan sonra komandada bütün futbolçular meydana çıxmağa hazırdır, zədəli oyunçumuz yoxdur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın “Levski” komandası ilə keçirəcəkləri cavab görüşündən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, komandasının matça arzuladığı start heyəti ilə başlayacağını bildirib: “Sabah qələbə üçün mübarizə aparacağıq. İnanıram ki, seçdiyimiz taktika bizə üstünlük qazandıracaq. Lakin qarşılaşma asan olmayacaq, çünki rəqib müdafiədə çox etibarlıdır. Risk edib hücumameyilli oyun göstərəcəyik və məqsədimiz növbəti mərhələyə yüksəlməkdir. Bizi ağır oyun gözləyir, bunu Bolqarıstanda da hiss etdik. Heç-heçə bizi qane etmir. Uğurlu nəticə üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edəcəyik”.
Qeyd edək ki, avqustun 14-də “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. İlk matç 1:0 hesabı ilə rəqibin xeyrinə başa çatıb.