Cərrahi əməliyyatların sayı azaldı

Cərrahi əməliyyatların sayı azaldı
09:54 13 Avqust 2025
61 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

İyul ərzində cərrahi əməliyyat və prosedurların sayı 34 860 (32 931 stasionar, 1 929 ambulator olmaqla) olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əməliyyat və prosedurların sayında 2 % azalma qeydə alınıb.

Qeyd edilib ki, TƏBİB-in tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində 2025-ci ilin iyul ayı ərzində ümumilikdə 2 142 858 müraciət qeydə alınıb. Bunlardan 47 217-si stasionar, 2 095 641-i ambulator olub. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müraciətlərin ümumi sayında 7 % artım qeydə alınıb.

İyul ayında göstərilən xidmət sayında da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə olunub. Belə ki, ay ərzində 7 921 888 (1 043 077 stasionar, 6 878 811 ambulator olmaqla) tibbi xidmət göstərilib. Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15 % artıb.

Tibb müəssisələri üzrə vətəndaşlara göstərilən laborator xidmətlərdə də artım qeydə alınıb. Ay ərzində 3 476 517 sayda laborator müayinələr aparılıb ki, onların da 540 972-si stasionar, 2 935 545-i ambulator olub. Beləliklə, tibb müəssisələrində göstərilən laborator xidmətlərin ümumi sayında 2024-cü illə müqayisədə 23 % artım qeydə alınıb.

.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İyulda həkimə müraciət edənlərin sayı açıqlandı

İyulda həkimə müraciət edənlərin sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 09:48
DYP sürücülərə müraciət etdi

DYP sürücülərə müraciət etdi

13 Avqust 2025 09:37
"Şəki dairəsi"ndə yeni salınan yol çöküb? -

"Şəki dairəsi"ndə yeni salınan yol çöküb? - VİDEO

13 Avqust 2025 07:06
Avqustun 13-də qaz kəsiləcək -

Avqustun 13-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

13 Avqust 2025 00:16
"WhatsApp" və "Telegram"a məhdudiyyət qoyula bilər?

"WhatsApp" və "Telegram"a məhdudiyyət qoyula bilər?

12 Avqust 2025 23:41
Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq -

Çikunqunya virusu Azərbaycanda yayılmayacaq - İnfeksionist

12 Avqust 2025 20:14
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Cərrahi əməliyyatların sayı azaldı

13 Avqust 2025 09:54

İyulda həkimə müraciət edənlərin sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 09:48

Suriya XİN rəhbəri bu gün Türkiyəyə səfər edəcək

13 Avqust 2025 09:44

"Azeri Light" nefti ucuzlaşdı

13 Avqust 2025 09:27

Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi

13 Avqust 2025 09:13

"Şəki dairəsi"ndə yeni salınan yol çöküb? -

13 Avqust 2025 07:06

Tahir Gözəldən qələbə şərhi

13 Avqust 2025 04:01

Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün vacibdir -

13 Avqust 2025 00:47

Avqustun ikinci yarısında şanslı olacaq

13 Avqust 2025 00:42

Türkiyədə yenə zəlzələ baş verdi

13 Avqust 2025 00:35