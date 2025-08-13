UEFA Superkuboku: PSJ "Tottenhem"ə qarşı

UEFA Superkuboku:
10:13 13 Avqust 2025
141 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün UEFA Superkubokunun final matçı baş tutacaq. Futbol azarkeşlərinin maraqla gözlədiyi oyunda UEFA Çempionlar Liqasının qalibi PSJ, UEFA Avropa Liqasının qalibi "Tottenhem"lə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da, İtaliyanın Udine şəhərindəki "Dacia Arena" stadionunda başlayacaq.

Qeyd edək ki, PSJ son oyununda klublararası dünya çempionatının finalında "Çelsi"yə 0:3 hesabı ilə uduzub. "Tottenhem" isə yoxlama görüşündə "Bavariya"ya 1:4 hesabı ilə məğlub olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tahir Gözəldən qələbə şərhi

Tahir Gözəldən qələbə şərhi

13 Avqust 2025 04:01
"Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibi bəlli oldu

"Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibi bəlli oldu

13 Avqust 2025 00:23
"Fənərbağça" darmadağınla pley-off mərhələsində

"Fənərbağça" darmadağınla pley-off mərhələsində

13 Avqust 2025 00:01
Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı -

Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı - “Qalatasaray”a keçir?

12 Avqust 2025 23:50
"Qarabağ"a tarixinin ən böyük büdcəsi ayrıldı

"Qarabağ"a tarixinin ən böyük büdcəsi ayrıldı

12 Avqust 2025 23:29
“Sabah”ın çox böyük şansı var” -

“Sabah”ın çox böyük şansı var” - Qurban Qurbanov

12 Avqust 2025 22:44
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -

13 Avqust 2025 11:49

Netanyahu İran xalqına müraciət etdi

13 Avqust 2025 11:45

Bu şəhərlər üzrə avqustun pensiyaları ödənildi

13 Avqust 2025 11:30

Qusarda ana doğuşdan sonra öldü

13 Avqust 2025 11:16

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

13 Avqust 2025 11:02

Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirildi

13 Avqust 2025 10:53

Ölkə ərazisində yağıntılı hava müşahidə edilir

13 Avqust 2025 10:35

Magistraturanın boş qalan yerlərinə qəbul elan edildi

13 Avqust 2025 10:24

UEFA Superkuboku:

13 Avqust 2025 10:13

Cərrahi əməliyyatların sayı azaldı

13 Avqust 2025 09:54