UEFA Superkuboku: PSJ "Tottenhem"ə qarşı

Bu gün UEFA Superkubokunun final matçı baş tutacaq. Futbol azarkeşlərinin maraqla gözlədiyi oyunda UEFA Çempionlar Liqasının qalibi PSJ, UEFA Avropa Liqasının qalibi "Tottenhem"lə üz-üzə gələcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da, İtaliyanın Udine şəhərindəki "Dacia Arena" stadionunda başlayacaq.
Qeyd edək ki, PSJ son oyununda klublararası dünya çempionatının finalında "Çelsi"yə 0:3 hesabı ilə uduzub. "Tottenhem" isə yoxlama görüşündə "Bavariya"ya 1:4 hesabı ilə məğlub olub.