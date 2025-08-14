Ərdoğan Özgür Özəli məhkəməyə verdi

Ərdoğan Özgür Özəli məhkəməyə verdi
17:13 14 Avqust 2025
128 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Özgür Özəli məhkəməyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ərdoğanın vəkili Hüseyin Aydın “X” hesabında açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, Özəlin məhkəməyə verilməsinə səbəb onun avqustun 13-də Bayrampaşada təşkil olunan mitinq zamanı və eyni gün Marmara həbsxanasının çıxışında mətbuata açıqlamaları zamanı Türkiyə liderini hədəf alan ifadələrə yol verməsi olub.

Bildirilib ki, Türkiyə lideri Özəl barəsində 1 milyon lirəlik (təqribən 42 min manat) mənəvi təzminat iddiası qaldırıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin Trampla görüşlə bağlı müşavirə keçirdi

Putin Trampla görüşlə bağlı müşavirə keçirdi

14 Avqust 2025 17:33
Hakan Fidan Qətər əmiri ilə görüşdü

Hakan Fidan Qətər əmiri ilə görüşdü

14 Avqust 2025 16:23
Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi oldu

Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi oldu

14 Avqust 2025 16:19
Tramp və Putinin görüş saatı açıqlandı

Tramp və Putinin görüş saatı açıqlandı

14 Avqust 2025 13:55
Zelenski bu gün Starmerlə görüşəcək

Zelenski bu gün Starmerlə görüşəcək

14 Avqust 2025 12:48
“Podul” qasırğası Tayvanın cənubunu vurdu

“Podul” qasırğası Tayvanın cənubunu vurdu

14 Avqust 2025 00:48
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə danışdı

14 Avqust 2025 17:55

İyulda vergi orqanlarına daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

14 Avqust 2025 17:42

“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

14 Avqust 2025 17:39

Putin Trampla görüşlə bağlı müşavirə keçirdi

14 Avqust 2025 17:33

Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür

14 Avqust 2025 17:25

MİQ-in müsahibə mərhələsinə aid mövzular açıqlandı

14 Avqust 2025 17:24

Nikah üçün valideynlərin sənədi tələb olunur?

14 Avqust 2025 17:16

Ərdoğan Özgür Özəli məhkəməyə verdi

14 Avqust 2025 17:13

Bu yolda parklanma xidməti müvəqqəti dayandırılır

14 Avqust 2025 16:50

"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər -

14 Avqust 2025 16:46