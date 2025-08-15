Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri

Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri
10:18 15 Avqust 2025
39 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Liqa mərhələsi uğrunda aşağıdakı cütlüklər mübarizə aparacaq:

Avropa Liqası

Pley-off mərhələsi

"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan)

"Slovak" (Slovakiya) – "Yanq Boyz" (İsveçrə)

"Malmö" (İsveç) – "Siqma" (Çexiya)

"Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Samsunspor" (Türkiyə)

"Aberdin" (Şotlandiya) – FKSB (Rumıniya)

"Lex" (Polşa) – "Genk" (Belçika)

"Midtyulland" (Danimarka) – "KuPS" (Finlandiya)

"Linkoln" (Cəbəllütariq) – "Braqa" (Portuqaliya)

"Zrinski" (Bosniya) – "Utrext" (Niderland)

"Brann" (Norveç) – AEK (Larnaka, Kipr)

"Riyeka" (Xorvatiya) – PAOK (Yunanıstan)

Qeyd edək ki, pley-offun ilk oyunları avqustun 21-də, cavab matçları isə avqustun 28-də keçiriləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Neftçi"nin kapitanı bəlli oldu

"Neftçi"nin kapitanı bəlli oldu

15 Avqust 2025 04:01
​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

14 Avqust 2025 23:49
“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09
"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi -

"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi - FOTO

14 Avqust 2025 22:34
"Sabah" mübarizəni dayandırdı -

"Sabah" mübarizəni dayandırdı - UEFA Konfrans Liqası

14 Avqust 2025 22:11
“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

14 Avqust 2025 17:39
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri

15 Avqust 2025 10:18

Naftalan Sağlamlıq və Müalicə Mərkəzi cərimələndi

15 Avqust 2025 10:09

Kəlbəcərdə kişi faciəvi şəkildə öldü

15 Avqust 2025 09:55

Xocalının Xanyurdu və Ballıca kəndlərinə köçəcək sakinlərin nəzərinə

15 Avqust 2025 09:42

Tramp-Putin görüşünün saatı açıqlandı

15 Avqust 2025 09:01

Bu qadınlar daha çox insult olur

15 Avqust 2025 07:05

"Neftçi"nin kapitanı bəlli oldu

15 Avqust 2025 04:01

Putin mənimlə oynaya bilməz -

15 Avqust 2025 00:26

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57

İnsanabənzər robotlarla döyüş klubu quruldu

14 Avqust 2025 23:53