UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri məlum olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Liqa mərhələsi uğrunda aşağıdakı cütlüklər mübarizə aparacaq:
Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi
"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan)
"Slovak" (Slovakiya) – "Yanq Boyz" (İsveçrə)
"Malmö" (İsveç) – "Siqma" (Çexiya)
"Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Samsunspor" (Türkiyə)
"Aberdin" (Şotlandiya) – FKSB (Rumıniya)
"Lex" (Polşa) – "Genk" (Belçika)
"Midtyulland" (Danimarka) – "KuPS" (Finlandiya)
"Linkoln" (Cəbəllütariq) – "Braqa" (Portuqaliya)
"Zrinski" (Bosniya) – "Utrext" (Niderland)
"Brann" (Norveç) – AEK (Larnaka, Kipr)
"Riyeka" (Xorvatiya) – PAOK (Yunanıstan)
Qeyd edək ki, pley-offun ilk oyunları avqustun 21-də, cavab matçları isə avqustun 28-də keçiriləcək.