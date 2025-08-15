Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu
12:01 15 Avqust 2025
UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində "Qarabağ"ın mübarizədən kənarlaşdırdığı "Şkendiya" "Ludoqorets" ilə qarşılaşacaq.

Ötən mövsüm Türkiyə Superliqasında 3-cü pilləni tutan "Samsunspor" isə "Panatinaikos"la qarşılaşacaq.

Avropa Liqası

Pley-off mərhələsi

"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan)

"Slovan" (Slovakiya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

"Malmö" (İsveç) - "Siqma" (Çexiya)

"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Samsunspor" (Türkiyə)

"Aberdin" (Şotlandiya) - FKSB (Rumıniya)

"Lex" (Polşa) - "Genk"(Belçika)

"Midtyulland" (Danimarka) - KuPS (Finlandiya)

"Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Braqa" (Portuqaliya)

"Jrinski Mostar" (Bosniya və Herseqovina) - "Utrext" (Niderland)

"Brann" (Norveç) -AEK (Larnaka, Kipr)

"Riyeka" (Xorvatiya) - PAOK (Yunanıstan)

