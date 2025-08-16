"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" - Açıqlama

“ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Alyaskadakı görüşü gözlənildiyi kimi nəticəsiz başa çatdı. Görüş əvvəlcə təkbətək planlaşdırılsa da, son anda 3:3 formatında keçirildi, iqtisadi məsələlərin müzakirəsi və şam yeməyi ləğv olundu. Nəticədə nə bir razılaşma, nə də memorandum imzalandı”.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri iqtisadçı Elman Sadıqov bildirib. Mütəxəssisin fikrincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi sadəcə regional münaqişə deyil, sivilizasiyaların toqquşmasıdır və Britaniyanın razılığı olmadan Tramp təkbaşına nəyəsə nail ola bilməz:
“Görüşdə Putin Trampı tərifləyərək dedi ki, əgər Tramp 2022-ci ildə prezident olsaydı, müharibə başlamazdı. Hətta Ukraynanı ‘qardaş xalq’ adlandırmaqla onu bir dövlət kimi qəbul etdiyinin mesajını verdi. Tramp isə özünəməxsus davranışını nümayiş etdirərək Putini tərifləməkdən çəkinib. ‘Mən onu dəstəkləyirəm, böyük liderdir, yaxşı siyasətçidir’ kimi ifadələri işlətməməsi onun Nobel Sülh mükafatı da daxil olmaqla bütün planlarını təhlükəyə atmamaq istəyi ilə bağlı idi.Nəhayət, müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar davam edəcək. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi sadəcə regional münaqişə deyil, sivilizasiyaların toqquşmasıdır. Britaniyanın razılığı olmadan Tramp təkbaşına heç nəyə nail ola bilməz və onun əleyhinə də gedə bilməz. Çünki qlobal iqtisadiyyatı və ABŞ-Britaniya münasibətlərinin tarixini bilənlər anlayırlar ki, ABŞ iqtisadiyyatından Britaniyanı çıxarsan, faktiki olaraq ABŞ iqtisadiyyatı qalmaz.”
Elman Sadıqovun fikirlərinə görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hədəf və məqsədləri trilyonlarla dollarla ölçülür və bu müharibə yalnız Rusiya ilə Ukraynanın deyil, onlarla ölkənin taleyini müəyyən edir. İqtisadçı qeyd edib ki, bunu Ukraynanı tələdə asan pendir kimi görmüş Rusiya da anlayır, dünya da. Rusiyanın geri çəkilməsi Kreml rəhbəri üçün fəlakət olar, davam etməsi isə bütövlükdə Rusiya üçün.