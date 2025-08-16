"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" - Açıqlama

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -
11:29 16 Avqust 2025
213 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Alyaskadakı görüşü gözlənildiyi kimi nəticəsiz başa çatdı. Görüş əvvəlcə təkbətək planlaşdırılsa da, son anda 3:3 formatında keçirildi, iqtisadi məsələlərin müzakirəsi və şam yeməyi ləğv olundu. Nəticədə nə bir razılaşma, nə də memorandum imzalandı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri iqtisadçı Elman Sadıqov bildirib. Mütəxəssisin fikrincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi sadəcə regional münaqişə deyil, sivilizasiyaların toqquşmasıdır və Britaniyanın razılığı olmadan Tramp təkbaşına nəyəsə nail ola bilməz:

“Görüşdə Putin Trampı tərifləyərək dedi ki, əgər Tramp 2022-ci ildə prezident olsaydı, müharibə başlamazdı. Hətta Ukraynanı ‘qardaş xalq’ adlandırmaqla onu bir dövlət kimi qəbul etdiyinin mesajını verdi. Tramp isə özünəməxsus davranışını nümayiş etdirərək Putini tərifləməkdən çəkinib. ‘Mən onu dəstəkləyirəm, böyük liderdir, yaxşı siyasətçidir’ kimi ifadələri işlətməməsi onun Nobel Sülh mükafatı da daxil olmaqla bütün planlarını təhlükəyə atmamaq istəyi ilə bağlı idi.Nəhayət, müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar davam edəcək. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi sadəcə regional münaqişə deyil, sivilizasiyaların toqquşmasıdır. Britaniyanın razılığı olmadan Tramp təkbaşına heç nəyə nail ola bilməz və onun əleyhinə də gedə bilməz. Çünki qlobal iqtisadiyyatı və ABŞ-Britaniya münasibətlərinin tarixini bilənlər anlayırlar ki, ABŞ iqtisadiyyatından Britaniyanı çıxarsan, faktiki olaraq ABŞ iqtisadiyyatı qalmaz.”

Elman Sadıqovun fikirlərinə görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hədəf və məqsədləri trilyonlarla dollarla ölçülür və bu müharibə yalnız Rusiya ilə Ukraynanın deyil, onlarla ölkənin taleyini müəyyən edir. İqtisadçı qeyd edib ki, bunu Ukraynanı tələdə asan pendir kimi görmüş Rusiya da anlayır, dünya da. Rusiyanın geri çəkilməsi Kreml rəhbəri üçün fəlakət olar, davam etməsi isə bütövlükdə Rusiya üçün.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20
Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57
Prezident Sərəncam imzaladı

Prezident Sərəncam imzaladı

16 Avqust 2025 12:55
“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -Politoloq

16 Avqust 2025 12:03
“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” –

“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” – politoloq

16 Avqust 2025 11:04
İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik etdi

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik etdi

15 Avqust 2025 11:21
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

16 Avqust 2025 13:31

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20

DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

16 Avqust 2025 13:13

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57

Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

16 Avqust 2025 12:33

Zelenski ABŞ-yə gedir

16 Avqust 2025 12:16

Alyaska görüşü rubla necə təsir edə bilər?

16 Avqust 2025 12:15

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

16 Avqust 2025 12:03

Bu tarixdə yerə təhlükəli asteroid yaxınlaşacaq

16 Avqust 2025 11:40

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

16 Avqust 2025 11:29