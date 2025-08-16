“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” - Politoloq

“Alyaska görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı təsadüfi deyildi. O, ABŞ prezidenti Donald Trampın müəyyən siyasi təzyiqlərindən sonra bu addımı atmağa məcbur qaldı. Trampın Moskvaya verdiyi 10 günlük müddət bitmək üzrə idi və Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün danışıqlara qatılmalı oldu”.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Analitikin sözlərinə görə, Rusiya ilkin şərt olaraq Ukraynanın şərqinin ilhaqının tanınması fonunda atəşkəsə razı ola bilərdi, amma bu, ABŞ mövqeyini sarsıdardı:
“Tramp Putini isti qarşılasa da, bundan sonra ‘isti sanksiyalar’ tətbiq edə bilər. Alyaska görüşü hər iki ölkənin mövqeyini ortaya qoydu. Tramp Avropa ölkələrinin və ABŞ-nin geosiyasi maraqlarına zidd olaraq Putinə güzəştə getmədi. Əvvəlcədən Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya ABŞ prezidentinə öz dəyişməz mövqelərini çatdırmışdılar. Putin isə ABŞ və Avropa İttifaqı arasında inkişaf etmiş hərbi və təhlükəsizlik əlaqələrini zəiflədə bilmədi. Müharibə davam edəcək və tərəflərin real mövqeyi döyüş meydanında müəyyən olunacaq.”