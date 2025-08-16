Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?
12:57 16 Avqust 2025
128 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

bu gün Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam verib.
Meybuat.az xəbər verir ki, sərəncamla general-mayor Babək Vahid oğlu Qurbanova “general-leytenant” ali hərbi rütbəsi verilib.

B. Qurbanov Vətən müharibəsində iştirak edib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülən Babək Qurbanov, eyni zamanda “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə də təltif edilib.

Qeyd edək ki, “general-leytenant” Babək Qurbanov Şahbuz rayonundandır. O, 1982-ci ildə anadan olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20
Prezident Sərəncam imzaladı

Prezident Sərəncam imzaladı

16 Avqust 2025 12:55
“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -Politoloq

16 Avqust 2025 12:03
"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -Açıqlama

16 Avqust 2025 11:29
“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” –

“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” – politoloq

16 Avqust 2025 11:04
İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik etdi

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik etdi

15 Avqust 2025 11:21
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

16 Avqust 2025 13:31

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20

DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

16 Avqust 2025 13:13

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57

Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

16 Avqust 2025 12:33

Zelenski ABŞ-yə gedir

16 Avqust 2025 12:16

Alyaska görüşü rubla necə təsir edə bilər?

16 Avqust 2025 12:15

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

16 Avqust 2025 12:03

Bu tarixdə yerə təhlükəli asteroid yaxınlaşacaq

16 Avqust 2025 11:40

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

16 Avqust 2025 11:29