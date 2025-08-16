Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi
14:55 16 Avqust 2025
130 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanda baş verən daşqınlar səbəbindən başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

"Pakistanın şimal hissəsində baş verən daşqınların səbəb olduğu faciəvi insan itkiləri və dağıntılar bizi dərindən kədərləndirir.Dualarımız qurbanlar və onların ailələri ilədir. Azərbaycan bu çətin zamanda qardaş Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəydir", - paylaşımda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Pakistanın şimal-qərbində leysan yağış böyük dağıntılara səbəb olub. Baş verən daşqın və sürüşmələr nəticəsində ölənlərin sayı ən azı 220 nəfərə çatıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20
Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57
Prezident Sərəncam imzaladı

Prezident Sərəncam imzaladı

16 Avqust 2025 12:55
“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -Politoloq

16 Avqust 2025 12:03
"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -Açıqlama

16 Avqust 2025 11:29
“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” –

“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” – politoloq

16 Avqust 2025 11:04
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55

Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

16 Avqust 2025 14:40

Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

16 Avqust 2025 14:22

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

16 Avqust 2025 14:13

MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start verilir

16 Avqust 2025 13:45

Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

16 Avqust 2025 13:31

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20

DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

16 Avqust 2025 13:13

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57

Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

16 Avqust 2025 12:33