Qızılın qiyməti bu tarixdən yüksələ bilər
18:30 19 Avqust 2025
169 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
Dünya bazarlarında qızıl qiymətləri bu həftənin ikinci iş günündə artım nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 12:14-də spot qızıl 3,336.88 ABŞ dolları/unsiya səviyyəsinə yüksəlib (+0.2%), ABŞ-də dekabr təhvil fyuçersləri isə 3,381.20 dollar olub (+0.1%).

Artımın əsas səbəbi ABŞ dollarının zəifləməsi və sentyabr ayında Federal Ehtiyat Sistemi (FED) tərəfindən faiz dərəcələrinin azaldılacağına dair bazar gözləntiləridir. CME FedWatch alətinə görə, investorlar 25 baza bəndi faiz endirimi ehtimalını 83% olaraq qiymətləndirirlər.

UBS-in əmtəə analitiki Covanni Staunovo bildirib ki, qızıl son həftələr dar diapazonda qalsa da, ticarət gərginlikləri, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair sülh cəhdləri və zəif ABŞ əmək bazarı göstəriciləri qiymətlərdə tərəddüd yaradır. Lakin analitikin fikrincə, orta müddətdə risklərin artması qızılı daha da bahalaşdıra bilər.

Siyasi fon da bazarlarda mühüm rol oynayır. ABŞ prezidenti Donald Tramp bu həftə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə söz verib ki, müharibənin bitməsi üzrə əldə ediləcək istənilən razılaşmada ABŞ Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verəcək. Tramp Zelenski və Avropa müttəfiqlərini Alyaskada Vladimir Putinlə görüşündən dərhal sonra qəbul edib. Həmin görüş razılaşmasız nəticələnsə də, ABŞ-nin yeni təşəbbüsləri diqqət çəkib.

İndi isə bütün diqqət avqustun 21–23-də Jackson Hole simpoziumunda FED sədri Cerom Pauellin çıxışına yönəlib. Onun açıqlamaları mərkəzi bankın iqtisadi siyasəti ilə bağlı yeni istiqamətlər verə bilər.

Digər qiymətli metallar da müxtəlif dinamika nümayiş etdirib:

Gümüş – 37.97 $/unsiya (-0.1%)

Platin – 1,330.80 $ (+0.6%)

Palladium – 1,115.37 $ (-0.6%)

Ekspertlərin proqnozlarına görə, yaxın günlərdə qızılın qiyməti mövcud diapazonu saxlasa da, faiz dərəcələrinin azalması və siyasi risklərin artması fonunda orta müddətdə yüksəliş tendensiyası davam edə bilər.

