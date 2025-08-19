Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə danışdı

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə danışdı
14:50 19 Avqust 2025
453 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Nepal Federativ Demokratik Respublikasının xarici işlər naziri Arzu Rana Deuba arasında telefon danışığı aparılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Nepalın xarici işlər naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ABŞ-yə səfəri zamanı liderlər arasında keçirilmiş Sammitdə Azərbaycan-ABŞ arasında əldə edilmiş razılıqlar, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Nazirlər iki ölkə arasında son illərdə ali və yüksək səviyyəli siyasi təmasların təqdirəlayiq olduğunu bildiriblər. Nepalın Prezidentinin COP29 çərçivəsində Azərbaycana səfəri məmnunluqla xatırlanıb.

Bu il 30 illiyini qeyd etdiyimiz diplomatik münasibətlərin intensiv şəkildə inkişaf etdiyi, Nepala həyata keçirilmiş hökumət missiyasının, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında təşkil olunmuş siyasi məsləhətləşmələrin əhəmiyyəti vurğulanıb.

Telefon danışığı zamanı, kitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, iqtisadi-ticarət, turizm, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri nəzərdən keçirilib. İki ölkə arasında beynəlxalq təşkilatlarda, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlıq müsbət dəyərləndirilib, çoxtərəfli formatlarda qarşılıqlı dəstək fəaliyyətinin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Telefon danışığında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın şah damarıdır” -

“Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın şah damarıdır” - Hulusi Kılıç

21 Avqust 2025 16:56
Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşdü

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşdü

21 Avqust 2025 13:18
Kəlbəcərdə su elektrik stansiyalarının açılışı oldu

Kəlbəcərdə su elektrik stansiyalarının açılışı oldu

21 Avqust 2025 13:12
"Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır" -

"Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır" - İlham Əliyev

21 Avqust 2025 12:58
Prezident Ermənistana pulsuz silah verilməsinin məqsədini açıqladı

Prezident Ermənistana pulsuz silah verilməsinin məqsədini açıqladı

21 Avqust 2025 12:34
"Kəlbəcər indi dünyanın ən gözəl mənzərəli şəhərlərindən birinə çevrilir" -

"Kəlbəcər indi dünyanın ən gözəl mənzərəli şəhərlərindən birinə çevrilir" - Prezident

21 Avqust 2025 12:16
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Paytaxtda tıxacların qarşısını necə almaq olar? -

21 Avqust 2025 17:24

Nazirlik internet probleminin səbəbini açıqladı

21 Avqust 2025 17:10

“Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın şah damarıdır” -

21 Avqust 2025 16:56

Ağdamda 26 yaşlı qız itkin düşdü

21 Avqust 2025 16:42

Bakıda ər arvadını qətlə yetirdi

21 Avqust 2025 16:21

Fərid Zeynalova yüksək vəzifə verildi -

21 Avqust 2025 16:14

Hökumə Əliyevanın ailəsi Kəlbəcərə köçür

21 Avqust 2025 16:13

Meksika millisinin üzvü “Fənərbağça”da

21 Avqust 2025 15:52

Avqustun 22-də qaz kəsiləcək -

21 Avqust 2025 15:33

Məhkəmə Rəqsanə ilə bağlı

21 Avqust 2025 15:32