İlham Əliyev və xanımı Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar - FOTO

İlham Əliyev və xanımı Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar -
17:32 20 Avqust 2025
115 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 20-də Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma burada həyata keçirilən işlər barədə məlumat verib.

Qeyd edək ki, Gəncə Memorial Kompleksinin təməlini Prezident İlham Әliyev 2022-ci ilin yanvarında qoyub. 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun mülki əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətləri özündə əks etdirəcək Kompleks raket zәrbәlәrinә mәruz qalmış yaşayış binalarının vә keçmiş parkın yerlәşdiyi ərazidə yaradılır. Ümumi sahəsi 4 hektar təşkil edəcək Kompleksdə ikimәrtәbәli muzey binası və sәrgi zalı olacaq. Burada mülki әhaliyə qarşı törәdilmiş cinayәtlәrlə bağlı ekspozisiya, həmçinin dağıdılmış binaların yerlәri ziyarәtçilәrә nümayiş etdirilәcәk. Kompleksdə, həmçinin konfrans zalı da yaradılacaq. Ərazidəki parkda yaşıllaşdırma işlәri aparılacaq, 700-ә yaxın ağac, 12 mindәn çox dekorativ kol vә güllәr әkilәcәk. Ermənistan ordusu tərəfindən atılmış raketin izini simvolizә edәn spiralvari kraterin dәrinliyi 13 metrdir. Hazırda muzey binasının tikintisi ilə bağlı son tamamlanma, həmçinin ekspozisiyanın tәşkili vә әrazinin abadlaşdırılması işləri həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan müharibədən dərhal sonra sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edib, sülh gündəliyinin reallaşması üçün ardıcıl iş aparıb və artıq sülh müqaviləsi tərəflər arasında paraflanıb. Buna baxmayaraq, xalqımıza qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərinin unudulmaması, tariximizin gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından bu cür komplekslər mühüm rola malikdir.

*** 14:50

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 20-də Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Şəhidlər xiyabanı üçün əlavə qanuna ehtiyac yoxdur” -

“Şəhidlər xiyabanı üçün əlavə qanuna ehtiyac yoxdur” - Millət vəkili

20 Avqust 2025 17:44
Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşdı

Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşdı

20 Avqust 2025 03:19
Fransa Azərbaycana yeni səfir təyin etdi

Fransa Azərbaycana yeni səfir təyin etdi

19 Avqust 2025 23:42
Binəli Yıldırım İlham Əliyevə məktub ünvanladı

Binəli Yıldırım İlham Əliyevə məktub ünvanladı

19 Avqust 2025 20:47
Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43
Prezident bu qanunu təsdiqlədi

Prezident bu qanunu təsdiqlədi

19 Avqust 2025 15:24
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

155 və 156 nömrəli avtobuslar nə vaxt yenilənəcək? -

20 Avqust 2025 18:07

256 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarıldı

20 Avqust 2025 18:00

Avqustun 21 və 22-nin havası ilə bağlı

20 Avqust 2025 17:48

“Şəhidlər xiyabanı üçün əlavə qanuna ehtiyac yoxdur” -

20 Avqust 2025 17:44

İlham Əliyev və xanımı Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:32

Prezident və xanımı “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:31

Adəm Məmmədovun vəkilliyinə xitam verildi

20 Avqust 2025 17:28

Rəqsanədən şikayətçi olan Gündüz Məmmədov

20 Avqust 2025 17:24

Ərizəsi təsdiq olunan abituriyentlərin sayı açıqlandı

20 Avqust 2025 17:01

Paşinyan Overçukla görüşdü

20 Avqust 2025 16:42