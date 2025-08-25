8 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

AYNA tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Bakı-Lənkəran, Bakı-Sabirabad, Bakı-Oğuz, Sumqayıt-Horadiz, Mingəçevir-Qazax, Mingəçevir-Balakən, Gəncə-Qazax şəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, “Bakı-Lənkəran” marşrutu üzrə fiziki şəxs Şahverdiyev Vüqar Aydın oğlu;
“Bakı-Sabirabad” marşrutu üzrə fiziki şəxs Baxşiyev Ramin Xələf; oğlu
“Bakı-Oğuz” marşrutu üzrə hüquqi şəxs "ALS Logistics Center" MMC;
“Sumqayıt-Horadiz” marşrutu üzrə hüquqi şəxs “Kaspian Ekspress” MMC;
“Mingəçevir-Qazax” marşrutu üzrə fiziki şəxs Əliyev Cavad İlqar oğlu;
“Mingəçevir-Balakən” marşrutu üzrə fiziki şəxs Əliyev Samir Aydın oğlu;
“Gəncə-Qazax” marşrutu üzrə fiziki şəxs Layıcov Şakir Cəmil oğlu və hüquqi şəxs "Mələyim" MMC qalib elan olunublar.
Qeyd edilib ki, marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.
Məlumatda qeyd edilib ki, müsabiqə “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən “Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası”na uyğun təşkil olunur.