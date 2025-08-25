Dövlət işçilərinin sayı azaldıla bilər? - AÇIQLAMA

23:04 25 Avqust 2025
Ülkər Cəlilzadə
Dövlət sektorunda aparılan islahatlar çərçivəsində işçilərin sayının azaldılması məsələsi zaman-zaman gündəmə gəlir. Bu prosesin həm iqtisadi, həm də sosial nəticələri ola bilər.

Mövzu ilə bağlı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti, iqtisadçı Emin Qəribli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, dövlət işçilərinin sayının azalması iqtisadiyyata iki cür təsir edə bilər:

“Dövlət işçilərinin sayının azalması iqtisadiyyata mənfi və müsbət olaraq təsir edə bilər. Dövlət işçilərinin ixtisarı təbii ki, işsizlərin sayını artıra və bununla da sosial vəziyyətə mənfi təsir göstərə bilər. Bu, müəyyən faizlə işsizliyin artmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, azaldılan xərclər hesabına vəsait digər sahələrə yönəldilə bilər. Hazırda isə dövlət büdcəsinin və ümumilikdə iqtisadiyyatın vəziyyətinə baxdıqda, belə bir zərurət olmadığı görünür. Büdcəni doldurmaq və ya büdcədə problemlər yarandığı halda bu addımlar atılır ki, bunu dünya təcrübəsində də müşahidə etmişik. Bununla belə, səmərəliliyin artırılması məqsədilə müəyyən dövrlərdə islahatların aparılır”.

O bildirib ki, burada söhbət yalnız dövlət işçilərinin ixtisarından getmir. Müharibədən sonra ölkədə bərpa prosesi davam edir, eyni zamanda təhlükəsizlik məsələləri aktuallığını saxlayır:

“Bu səbəbdən dövlət xərclərinin yüksək olması başadüşüləndir. Bununla yanaşı, istər nazirliklər, istərsə də universitetlər və digər qurumların çoxu dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşir. Mən hesab edirəm ki, səmərəliliyin artırılması üçün islahatların aparılması vacibdir. Bəzi təşkilat və komitələrin funksiyaları bir-birini təkrarlayır. Bu baxımdan müəyyən qurumların birləşdirilməsi mümkündür. Lakin hazırda bu məsələyə təcili ehtiyac olmadığı da görünür. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, səmərəliliyin təmin olunması məqsədilə bu cür addımların atıldığını görürük”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.a

