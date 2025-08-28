Şans qapıları 4 bürc üçün açıldı - Uğurlu dövr başlayır

22:12 28 Avqust 2025
Avqustun son günləri bəzi bürclərin həyatına dramatik dəyişikliklər gətirəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar deyirlər ki, bürc dairəsinin dörd nümayəndəsi üçün yeni bir mərhələ başlayacaq - mühüm hadisələr, yenidən düşünmə və qaçırılmayan şanslar.

Əkizlər

Əkizlər bürcü üçün avqustun sonu karyeranızda və ya peşəkar sahədə dönüş anı olacaq. Əvvəllər güvənsiz hiss etdiyiniz yerdə özünüzü sübut etmək şansınız olacaq.

Uğur gözlənilmədən gələcək, lakin qətiyyətli hərəkətlər tələb edəcək. Dəyişiklikdən qorxmayın - bu, həyatın yeni mərhələsinə yol açacaq.

Xərçəng

Xərçənglər emosional olaraq böyüməli olacaqlar. Ulduzlar sizi münasibətlərdə və ya ailə dairələrində mühüm qərarlar qəbul etməyə sövq edəcək.

Nəhayət, həqiqətən nə istədiyinizi başa düşəcəksiniz və sizə mane olan şeyləri buraxa biləcəksiniz. Bu dövr daxili yenilənmənin başlanğıcı olacaq.

Oğlaq

Oğlaqlar gələcəyə baxışlarını qəfil dəyişə bilər. Məqsədlərinizi yenidən nəzərdən keçirmək, işləmək və ya hətta yaşayış yerinizi dəyişmək istəyini hiss edəcəksiniz.

Dəyişikliklər riskli görünsə də, yeni perspektivlər açacaq. Prosesə etibar edin və ilk addımı atmaqdan qorxmayın.

Balıqlar

Balıqlar şəxsi transformasiya dövrünə qədəm qoyur. Dəyərlərinizi, sosial dairənizi və ya hətta həyat prioritetlərinizi nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Köhnə şikayətləri və şübhələri aradan qaldırmaq üçün əla vaxtdır. Yeni dövrə daha çox harmoniya, inam və ilham vəd edir.

