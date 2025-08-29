Prezidentdən hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM

Prezidentdən hərbi xidmətə çağırışla bağlı
17:11 29 Avqust 2025
107 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının 2025-ci il oktyabrın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2007-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək (həmin gün də daxil olmaqla) 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1995-2006-cı illərdə doğulmuş, yaşı 30-dək olan, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2025-ci il oktyabrın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar.

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanunun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2025-ci il oktyabrın 1-dən 30-dək ehtiyata buraxılacaqlar.

Nazirlər Kabinetinə bu Sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görmək barədə tapşırıq verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

29 Avqust 2025 16:16
Hakan Fidan Ermənistan - Azərbaycan münasibətlərindən danışdı

Hakan Fidan Ermənistan - Azərbaycan münasibətlərindən danışdı

29 Avqust 2025 00:20
Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

28 Avqust 2025 19:27
Rəsmi Bakı “İbrahim sazişi”nə qoşulacaq? -

Rəsmi Bakı “İbrahim sazişi”nə qoşulacaq? - AÇIQLAMA

28 Avqust 2025 18:52
İlham Əliyev Fərman imzaladı

İlham Əliyev Fərman imzaladı

28 Avqust 2025 13:16
Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -

Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -FOTO

28 Avqust 2025 12:52
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tiktoker "Miray" həbs edildi

29 Avqust 2025 17:52

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

29 Avqust 2025 17:28

Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

29 Avqust 2025 17:14

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? -

29 Avqust 2025 17:07

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

29 Avqust 2025 16:55

Prezident “Qarabağ”a 5 milyon manat ayırdı

29 Avqust 2025 16:22

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

29 Avqust 2025 16:12

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52

Pakistan və Ermənistan arasında razılaşma əldə edildi

29 Avqust 2025 15:34

Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə infotur təşkil edilib

29 Avqust 2025 15:19