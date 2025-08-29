Mourinyonu məşhur məşqçi əvəzləyə bilər

Joze Mourinyonu istefaya göndərən "Fənərbaxça" rəhbərliyi kluba Serjiu Konseysaunu gətirə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubda prezidentliyə namizəd, biznesmen Sadettin Saran açıqlama verib.
O bildirib ki, prezident seçiləcəyi təqdirdə komandaya Serjiu Konseysaunu gətirəcək.
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Benfika"ya məğlub olaraq, mübarizəni dayandıran "Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyo istefaya göndərilib.
Serjiu Konseysau ötən mövsümün sonunda "Milan"dan ayrılıb.