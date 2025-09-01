Avropada ilin transferi reallaşdı

Avropada ilin transferi reallaşdı
18:24 1 Sentyabr 2025
196 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Liverpul" Alexander İsak üçün "Nyukasl"la razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər 145 milyon avroya razılaşıblar. Klublar arasında müqavilə imzalandığını irəli sürülür. “BBC Sport”un məlumatına görə, "Liverpul" isveçli hücumçu Aleksandr İsakla da razılıq əldə edib. İddialara görə, "Nyukasl" Aleksandr İsakı buraxmaq istəməsə də, futbolçu özü "Liverpul"a transfer olmaq istəyib. Futbolçunun "Nyukasl"la məşqə çıxmaqdan imtina etdiyi iddia edilir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Liverpul" Florian Virtz üçün 150 milyon dollar ödəyib.

