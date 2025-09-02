"Azəristilik" qışa nə dərəcədə hazırdır? - RƏSMİ CAVAB

Payız-qış mövsümü yaxınlaşdıqca paytaxtın istilik təchizatına hazırlıq işlərinin vəziyyəti əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilir.
Bu barədə Azəristiliktəchizat ASC-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri çərçivəsində magistral və məhəllədaxili istilik xətlərində sınaq-yoxlama tədbirləri həyata keçirilir:
“Müəyyən edilən texniki nasazlıqlar isə mövsüm başlamadan əvvəl aradan qaldırılır. Bununla yanaşı, qazanxanaların tam sınaqdan keçirilməsi, avadanlıqların sazlanması və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. İstehlakçılara xatırladılıb ki, borcların vaxtında ödənilməsi həm xidmətin keyfiyyətinin qorunmasına, həm də istilik təchizatında dayanıqlığın təmin edilməsinə şərait yaradır”.
Qurumdan onu da qeyd ediblər ki, istismarı qeyri-səmərəli olan köhnə tipli qazanxanaların mərhələli şəkildə modernləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilməkdədir:
“2024-cü ildə ilkin mərhələdə yararsız vəziyyətdə olan 4 qazanxana tam sökülərək müasir avadanlıqlarla yenidən qurulub və modernləşdirilib. Zirzəmidə yerləşən 1 qazanxana isə zirzəmidən çıxarılaraq yenidən inşa olunub.
Modernləşdirilən qazanxanaların ümumi gücü 20,6 MVt (17,75 Qkal/saata) bərabərdir. Bu güc 53 yaşayış binası, 4 məktəb, 5 uşaq bağçası, 2 səhiyyə müəssisəsi və 24 digər istehlakçının keyfiyyətli istiliklə təmin edilməsinə imkan verəcək”.
Qeyd edək ki, yeni qazanxanaların 15 noyabr istilik mövsümünə qədər istismara verilməsi nəzərdə tutulur.
